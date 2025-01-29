'Шахтер' с поражением вылетел из Лиги чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение в 8-м туре Лиги чемпионов сезона 2024/2025 и вылетел из турнира. Подопечные Марино Пушича в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк" уступили местной "Боруссии" – 1:3.

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Хозяева с первых минут захватили полный контроль над мячом, раз за разом накатывая атаки на ворота "Шахтера". На 17-й минуте Серу Гирасси оказался в нужном месте после прострела в штрафную и мягким ударом от живота занес мяч в сетку.

Забив гол немцы не стали отходить в оборону, а продолжили давить, не позволяя сопернику ничего сделать в нападении. "Шахтер" на чужую половину поля смог перейти лишь на 28-й минуте. Статистика после получаса игры выглядела очень красноречива

"Шахтер" усилил свой прессинг, в результате чего "Боруссия" начала терять мяч. К сожалению для "горняков", все перехваты ничем опасным не заканчивались. Были хорошие рывки в чужую штрафную, но до ударов дело не доходило.

Вместо этого дортмундцы убежали в одну из своих нечастых контратак, которая завершилась голом "в раздевалку".

Вторая половина началась с курьезного гола. Швейцарский голкипер "Боруссии" Грегор Кобель решил показать свою технику дриблинга и поплатился за это. Вратарь далеко отпустил мяч и Марлон в подкате отправил круглого в ворота

Пропущенный гол никак не повлиял на рисунок игры. "Дортмунд" владел инициативой и заслужено забил третий гол.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре чемпион Украины обыграл французский "Брест". Номинально домашний поединок на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:0.

До этого "оранжево-черные" были разгромлены в Германии мюнхенской "Баварией" (1:5). До этого "горняки" обидно уступили нидерландскому ПСВ (2:3), выигрывая по ходу 2:0.

В 4-м туре "Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз" (2:1), а перед этим украинцы проиграли в Лондоне местному "Арсеналу" 0:1 и были разгромлены итальянской "Аталантой" (0:3). На старте ЛЧ донецкий клуб сыграл вничью с "Болоньей" (0:0).