"Аякс" официально подписал звезду сборной Украины, не став платить "Динамо"
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Амстердамский "Аякс" объявил о переходе вингера сборной Украины Виктора Цыганкова из испанской "Жироны". Киевское "Динамо" не получит выплаты от этой сделки, несмотря на предусмотренный ранее процент от последующей продажи игрока.
Нидерландский клуб сообщил о подписании с 28-летним украинцем контракта до 30 июня 2029 года. После оформления трансфера футболист заявил, что намерен приносить пользу команде на поле и помочь клубу своей энергией.
"Я просто хочу быть собой и показывать свой максимум. Я не люблю много говорить, но на поле постараюсь сделать все возможное для этого клуба. Надеюсь принести команде и клубу положительную энергию и быть полезным в любой ситуации", – сказал Цыганков пресс-службе "Аякса".
Гарантированная сумма трансфера составила 3,5 млн евро, еще около 1 млн евро предусмотрено в виде бонусов. При этом "Жирона" сохранила право на процент от возможной будущей продажи футболиста.
Для "Динамо" этот переход не принесет финансовой выгоды. При продаже Цыганкова в испанский клуб в 2023 году киевляне включили в соглашение пункт о получении 50% от суммы следующего трансфера, однако он действовал только в случае сделки на сумму не менее 5 млн евро. Поскольку гарантированная выплата от "Аякса" оказалась ниже этого порога, украинский клуб не получит компенсацию.
Переход состоялся после конфликта игрока с руководством "Жироны". После вылета команды из Ла Лиги Цыганков не планировал выступать в Сегунде, а в начале нового сезона оказался в центре скандала после матча против "Леганеса". Главный тренер Кике Альварес обвинил украинца в отказе выходить на замену, тогда как окружение футболиста заявило о проблемах со здоровьем. Позже игрок опубликовал переписку с представителями клуба, после чего в отношении него было открыто дисциплинарное производство.
Одним из ключевых факторов перехода стало назначение главным тренером "Аякса" Мичела Санчеса. Под его руководством в "Жироне" Цыганков провел лучшие сезоны в Испании и помог каталонскому клубу выйти в Лигу чемпионов. Спортивный директор амстердамцев Йорди Кройфф заявил, что опыт украинского футболиста и его знакомство с требованиями тренера должны усилить атакующую линию команды.
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