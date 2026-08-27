Зеленский прибыл в Кишинёв на празднование Дня независимости Молдовы: какие встречи запланированы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа прибыл в Кишинёв, где в этот день отмечают День независимости Молдовы. В столице страны он провёл встречу с президентом Майей Санду.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, стороны работают над расширением возможностей для сотрудничества в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры.

Зеленский назвал встречу с Санду важной и подчеркнул, что сейчас особенно важно быть вместе и поддерживать друг друга. Он также напомнил, что несколько дней назад президент Молдовы посетила Украину по случаю Дня Независимости.

"Друзья должны быть плечом к плечу", – написал президент.

В материале "Укринформа" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова отмечалось, что во время визита состоится трехсторонняя встреча Зеленского, Санду и президента Румынии Никушора Дана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Мая Санду заявляла о готовности Молдовы помогать Украине, одновременно подчеркивая необходимость соблюдения конституционного нейтралитета. Президент объясняла, что этот статус не позволяет Кишиневу отправлять своих военных в Украину, в частности в рамках потенциального участия в "коалиции желающих".

В то же время, как подчеркнула Санду, Молдова уже помогала Украине в других направлениях, в частности участвовала в разминировании украинских территорий и работе "коридоров солидарности", созданных для поддержки Украины во время войны.

Отдельно Санду говорила о российском военном присутствии в Приднестровском регионе. Она заявляла, что молдавским властям удалось избежать дестабилизации и не допустить втягивания страны в войну. Президент также подчеркивала необходимость добиться вывода российских войск из Молдовы.