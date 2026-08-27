«Украина видит окно возможностей»: Буданов рассказал, когда могут возобновиться переговоры с Россией
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Переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже в сентябре 2026 года. К возможным встречам также могут присоединиться представители США.
Об этом 27 августа заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому СМИ, сообщает Reuters. Отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров между украинской и российской сторонами, он подчеркнул важность участия Вашингтона.
"Я на это надеюсь, да, и, конечно, на американцев тоже. Без них мы не можем", — сказал Буданов.
По словам главы ОП, дальнейшее развитие ситуации может произойти уже в следующем месяце. В то же время он не уточнил, где именно и в каком формате могут пройти возможные переговоры.
Почему переговоры зашли в тупик
Предыдущий переговорный процесс при посредничестве США в 2026 году фактически зашел в тупик. Украина отказалась соглашаться на российские требования о передаче дополнительных территорий, тогда как Вашингтон все больше сосредотачивал внимание на конфликте с Ираном.
Последний раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США состоялся в феврале. После этого украинская и российская стороны поддерживали лишь отдельные контакты с американскими представителями.
Украина видит возможности для переговоров
23 августа 2026 года глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев фиксирует сигналы, которые могут свидетельствовать о возможности возобновления переговоров с Россией. В то же время он подчеркнул, что главной задачей Украины остается не сдерживание российской агрессии, а победа над армией РФ.
Как писал OBOZ.UA, уже 25 августа 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит возможность для американского посредничества в завершении войны до конца лета 2027 года. По его словам, Украина вместе с США и европейскими партнерами уже подготовила одностраничный документ с предложениями для России.
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