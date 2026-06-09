Сборная Украины отказывается проводить матчи в Польше – медиа

Сборная Украины по футболу готовится окончательно отказаться от проведения номинально домашних международных матчей в Польше. На фоне напряженных отношений с соседями, которые обострились в последнее время, национальная команда нашей страны рассматривает возможность переезда.

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Об этом информирует Telegram-канал Ukraine context. По его данным, в кулуарах Украинской ассоциации футбола (УАФ) ведутся активные разговоры о том, что сборная Андреа Мальдеры может получить домашнюю арену в Германии после того, как краковская "Висла" отказала в аренде своей арены нашей команде.

В этом заинтересованы и сами немцы, которые готовы предоставить "сине-желтым" более современную и продвинутую инфраструктуру. К тому же, а самой стране проживает немало наших соотечественников.

После начала полномасштабного вторжения РФ сборная Украины проводит официальные домашние встречи за пределами страны. В разные годы команда принимала соперников в польских Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

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Осенью подопечные Мальдеры сыграют в Лиге наций, где их соперниками станут Северная Ирландия, Венгрия и Грузия. Отметим, что "Висла" также приняла решение прекратить организацию домашних матчей донецкого "Шахтера" на своем стадионе в еврокубках следующего сезона.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ПОЛЬШЕЙ

26 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Героев УПА". Такое название получил.

В указе указано, что решение принято "с целью восстановления исторических традиций национального войска и в знак признания образцового выполнения возложенных задач по защите территориальной целостности и независимости Украины".

Указ Зеленского вызвал настоящую истерику в Варшаве, где воинов УПА обвиняют в якобы причастности к убийствам поляков во время "Волынской трагедии". "Вклад" поляков в эту трагическую страницу истории, когда происходили массовые убийства по этническому признаку с обеих сторон, в Польше не признают.

29 мая стало известно, что президент Польши Навроцкий хочет забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Этот орден президент Украины получил в 2023 году из рук предшественника Навроцкого, Анджея Дуды. Тот, в свою очередь, заявил, что Зеленский получал высшую польскую государственную награду "в другое время и при других условиях", которые с тех пор "изменились", поэтому решение – за Навроцким.

Известно, что отделение Ордена Белого Орла соберется 8 июня, одним из вопросов повестки дня, по предложению президента Польши, станет лишение президента Зеленского высокой награды.

На фоне истерической реакции польских властей в Люблине со здания ратуши сняли флаг Украины, а польские ультраправые призвали блокировать вступление Украины в ЕС.

На обвинения Варшавы отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили: "от споров выигрывает только Москва".

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