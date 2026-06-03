Польские ультраправые призвали блокировать вступление Украины в ЕС из-за подразделения ССО 'Героев УПА': что происходит

Польские ультраправые политики призвали власти страны блокировать вступление Украины в Европейский Союз после решения президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование "имени Героев УПА". Также они требуют более жесткой политики Варшавы в отношении Киева.

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Об этом заявил вице-спикер Сейма Польши, лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире RMF24. По его мнению, Польша должна прежде всего объявить, что будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз.

Босак призвал блокировать евроинтеграцию Украины

Босак заявил, что прежде всего Варшава должна объявить о блокировании вступления Украины в Европейский Союз до тех пор, пока Киев, по его словам, "не откажется от культа преступников" и не разблокирует все эксгумационные работы.

Также он прокомментировал предложение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По мнению Босака, это имеет символический характер, поэтому польский премьер должен подписать соответствующий документ, чтобы усилить давление на Украину.

Кроме того, политик выступил за прекращение финансирования Starlink для Украины и выход Польши из механизмов совместного европейского долгового финансирования помощи Киеву.

"Польша должна отказаться от предыдущих решений правительства Моравецкого по заимствованиям в пользу Украины. Это, пожалуй, первый такой случай, о котором я знаю из истории международных финансов, когда государства, которые хотят помочь друг другу, вместо того, чтобы предоставить кредит, сами залезают в долги, предоставляют безусловную и безвозвратную помощь, а на себя берут бремя погашения кредита", – заявил Босак.

Что предшествовало

Резкие заявления лидера польских ультраправых стали ответом на решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Соответствующий указ был подписан 26 мая. В документе отмечалось, что решение принято с целью восстановления исторических традиций украинского войска и учитывая образцовое выполнение подразделением боевых задач при защите независимости и территориальной целостности Украины.

Министерство иностранных дел Польши осудило решение Киева, а президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши, которую украинский президент получил от Анджея Дуды в апреле 2023 года.

Бывший президент Польши Лех Валенса также заявил, что больше не будет поддерживать лично Зеленского, хотя и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ.

На этом фоне представители правых и ультраправых политических сил Польши начали требовать от власти более жестких решений в отношении Украины, в частности в вопросах европейской интеграции.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил почетное наименование – имени Героев УПА – Отдельному центру Сил специальных операций ВСУ "Север". Упоминание Украинской повстанческой армии не понравилось Варшаве. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить украинского коллегу высшей польской госнаграды – Ордена Белого Орла.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел РП, заявил, что подобные прецеденты в истории Польши уже были. Однако он признал, что от польско-украинского спора о прошлом выиграет только кремлевский диктатор Владимир Путин.

В польском Люблине со здания городской ратуши сняли украинский флаг, который был установлен как символ солидарности после начала полномасштабной войны. Городские власти объяснили этот шаг реакцией на решение украинского руководства относительно наименования военного подразделения.

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