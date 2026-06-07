Польский клуб выгнал сборную Украины по футболу со своего стадиона

Национальная сборная Украины по футболу не сможет проводить домашние матчи нового сезона Лиги наций на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Руководство местной "Вислы" отказалось предоставлять арену украинской национальной команде, несмотря на заинтересованность Украинской ассоциации футбола.

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После начала полномасштабного вторжения РФ сборная Украины проводит официальные домашние встречи за пределами страны. В разные годы команда принимала соперников в Варшаве и Вроцлаве, а одним из вариантов для матчей Лиги наций нынешнего розыгрыша рассматривался стадион "Вислы" в Кракове.

Как сообщает Kanal Sportowy, украинская сторона обратилась к польскому клубу с предложением организовать поединки на арене по улице Реймонта. Однако "Висла" не дала согласия на использование стадиона.

По информации источника, на решение клуба повлияли два фактора: организационные вопросы и состояние газона. В "Висле" пришли к выводу, что проведение дополнительных международных матчей станет слишком большой нагрузкой для инфраструктуры арены.

Теперь украинской федерации предстоит найти другой стадион для проведения домашних встреч Лиги наций.

Первый домашний матч турнира сборная Украины должна сыграть 2 октября против Северной Ирландии. Также в рамках группового этапа команда примет Венгрию и Грузию. Решение по новому месту проведения этих встреч необходимо принять в ближайшие недели.

Напомним, что всего в Кракове на стадионе "Краковия" сборная Украины провела 3 официальных матча, и ни в одном из них не проиграла:

Украина — Косово — 3:0 (9 октября 2016 года, Отбор к ЧМ-2018). Из-за дипломатических нюансов игра прошла при ограничениях и собрала на трибунах всего около 1000 зрителей.

(9 октября 2016 года, Отбор к ЧМ-2018). Из-за дипломатических нюансов игра прошла при ограничениях и собрала на трибунах всего около 1000 зрителей. Украина — Шотландия — 0:0 (27 сентября 2022 года, Лига наций). Это был решающий матч за выход в Дивизион А.

(27 сентября 2022 года, Лига наций). Это был решающий матч за выход в Дивизион А. Украина — Азербайджан — 2:1 (13 октября 2025 года, Отбор к ЧМ-2026).

Как сообщал OBOZ.UA, руководство краковской "Вислы" также приняло решение прекратить организацию домашних матчей донецкого "Шахтёра" на своём стадионе в еврокубках следующего сезона. Клуб также отказался от проведения игр других команд "в рамках своей операционной инфраструктуры" и сосредоточится на собственных задачах.

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