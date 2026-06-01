В Люблине со здания ратуши сняли флаг Украины из-за предоставления подразделению ССО названия 'имени Героев УПА'

В польском Люблине со здания городской ратуши сняли украинский флаг, который был установлен как символ солидарности после начала полномасштабной войны. Городские власти объяснили этот шаг реакцией на решение украинского руководства относительно наименования военного подразделения.

В то же время в мэрии отмечают, что поддержка Украины остается неизменной. Об этом пишет местное издание wiadomosci.

Украинский флаг, который развевался на здании Люблинской ратуши с 2022 года рядом с флагами Польши, Европейского Союза и города, был демонтирован по решению местных властей.

В мэрии объяснили, что этот шаг стал ответом на решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название "имени Героев УПА".

В заявлении городской администрации отмечается, что власти Люблина разделяют критическую позицию Министерства иностранных дел Польши и польского посольства в Киеве относительно этого решения.

Представители мэрии подчеркнули, что прославление формирований, которые в Польше считают ответственными за преступления против гражданского населения, является оскорбительным для памяти жертв и усложняет исторический диалог между странами.

В городских властях также подчеркнули, что решение о снятии флага не связано с обращением советника городского совета от партии "Право и справедливость" Петра Гаврищака, который ранее призвал прекратить демонстрацию символов поддержки Украины.

Сам советник заявлял, что, несмотря на собственное участие в гуманитарной помощи украинцам, не может игнорировать исторические вопросы и назвал действия украинской стороны неприемлемыми.

В то же время в мэрии Люблина заверили, что этот жест не означает отказа от поддержки Украины. В заявлении подчеркивается, что город и в дальнейшем поддерживает украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность, видя возможность сочетания солидарности с отстаиванием исторической памяти.

Среди жителей Люблина решение вызвало неоднозначную реакцию. Часть граждан поддержала демонтаж флага, считая его оправданным в контексте исторических противоречий. Другие же назвали этот шаг преждевременным и неуместным, подчеркивая, что Украина продолжает противостоять российской агрессии, фактически сдерживая угрозу для всего региона.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил почетное наименование – имени Героев УПА – Отдельному центру Сил специальных операций ВСУ "Север". Упоминание Украинской повстанческой армии не понравилось Варшаве. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить украинского коллегу высшей польской госнаграды – Ордена Белого Орла.

– Радослав Сикорский, министр иностранных дел РП, заявил, что подобные прецеденты в истории Польши уже были. Однако он признал, что от польско-украинского спора о прошлом выиграет только кремлевский диктатор Владимир Путин.

