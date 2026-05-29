Присвоение почетного звания "имени Героев УПА" для Отдельного центра спецопераций "Север" ССО ВСУ не имело целью оскорбить польский народ. Для защитников Украины борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против Польши.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя резкую реакцию Варшавы. Он напомнил, что сейчас наши военные защищают не только свою страну, но и всю Европу.

История украинского и польского народов имеет разные страницы

Представитель внешнеполитического ведомства назвал досадным то, что скандал разгорелся "вопреки более широкому тренду на решение проблемных вопросов украинско-польских отношений", который по-настоящему активизировался в последние полтора года.

"За это время было приложено много усилий с обеих сторон для решения сложных вопросов исторического прошлого, налаживания диалога и взаимопонимания", – заявил дипломат. К примеру, начался процесс поисков и эксгумаций, впервые за много лет возобновил деятельность Конгресс историков.

Тихий отметил: дискуссия о прошлом должна быть профессиональной и базироваться на достоверных источниках.

"Наша история подтверждает, что от споров украинцев и поляков выигрывает только Москва. Сегодня украинские военные защищают не только Украину, но и всю Европу. Инициируя присвоение почетного звания для своего подразделения, наши воины точно не имели целью оскорбить дружественный польский народ. Для них борьба УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москвы – и ни в коем случае не направлена против поляков", – заявил представитель министерства.

Киев признает, что в истории наших двух народов были и славные, и трагические страницы. "Например, только вчера отмечалась 80-я годовщина Грубешовской операции, в которой украинские повстанцы вместе с польскими партизанами совершили успешное нападение на войска НКВД. В предыдущие эпохи украинцы и поляки вместе получали немало славных побед над исконным врагом в Москве – от Орши до Дива на Висле", – напомнил Тихий.

