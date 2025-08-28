Самая красивая легкоатлетка Украины после рекорда на Бриллиантовой лиге выложила фото из ванны и написала про женское тело

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, поделилось снимком с ванной комнаты в гостиничном номере в Цюрихе, где провела великолепный этап Бриллиантовой лиги. 27-летняя уроженка Бахмута показала свой лучший результат за последние пять лет, взяв планку на высоте 2,00 м, что стало личным рекордом сезона.

Украинская спортсменка опубликовала эмоциональное обращение, в котором рассказала о роли женского тела в спорте и повседневной жизни. Она подчеркнула, что физическая форма для нее — это не только внешний вид, но прежде всего сила, выносливость и способность преодолевать трудности.

По словам атлетки, именно тело помогает справляться с нагрузками, адаптироваться к новым вызовам и двигаться вперед даже в моменты крайнего истощения. Она отметила, что благодарна ему за каждую тренировку и за возможность работать на пределе.

"Я благодарна своему телу за каждую тренировку, за дар движения и за его смелость работать на самом пределе возможностей", — написала Юлия в Instagram.

Она также добавила, что ценит терпение и стойкость, которые проявляет организм, и подчеркнула: женское тело — это гораздо больше, чем внешность, и его нужно ценить каждый день.

Как сообщал OBOZ.UA, Левченко не смогла выступить на этапе Бриллиантовой лиги-2025, который прошел 19 июля в Лондоне. Хотя изначально Юлия была заявлена на турнир вместе с Ярославой Магучих, её имя в итоге исчезло из стартового листа.

25 июня Левченко во второй раз за неделю взяла награду на международном турнире. Юля стала второй на этапе Континентальной лиги, который накануне состоялся в чешском Брно, показав при этом лучший результат сезона.

А на позапрошлых выходных Левченко выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

