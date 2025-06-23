Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за два года выиграла международный турнир. Видео

Легкоатлетка Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, одержала победу на турнире Halina Konopacka Classic в польской Варшаве. 27-летняя уроженка Бахмута добыла золотую награду, которая стала для нее первой за последние два года на международных соревнованиях.

Видео дня

Наша соотечественница начала с результата в 1 метр 70 сантиметр, легко взяв его первой попытки. После этого Левченко трижды поднимала планку на четыре сантиметра и также успешно брала высоту с первого же прыжка.

На высоте 1,88 метра украинка стала единственной, кто преодолел планку, что обеспечило ей досрочную победу. Однако спортсменка не стала останавливаться на достигнутом. Она прыгнула на 1,90 и 1,92 метра, что стало для нее повторением лучшего результата сезона.

Юлия попыталась взять высоту 1,95 метра, однако она ей не покорилась. Как итог Левченко выиграла свой первый международный турнир с февраля 2023 года, когда она победила на этапе Всемирного легкоатлетического тура в помещении во французском Мондевиле.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Левченко заняла лишь 11-е место на восьмом этапе Бриллиантовой лиги в Париже после чего призналась, что с ней происходили странные вещи во время соревнований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!