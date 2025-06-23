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Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за два года выиграла международный турнир. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за два года выиграла международный турнир. Видео

Легкоатлетка Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, одержала победу на турнире Halina Konopacka Classic в польской Варшаве. 27-летняя уроженка Бахмута добыла золотую награду, которая стала для нее первой за последние два года на международных соревнованиях.

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Наша соотечественница начала с результата в 1 метр 70 сантиметр, легко взяв его первой попытки. После этого Левченко трижды поднимала планку на четыре сантиметра и также успешно брала высоту с первого же прыжка.

Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за два года выиграла международный турнир. Видео
Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за два года выиграла международный турнир. Видео

На высоте 1,88 метра украинка стала единственной, кто преодолел планку, что обеспечило ей досрочную победу. Однако спортсменка не стала останавливаться на достигнутом. Она прыгнула на 1,90 и 1,92 метра, что стало для нее повторением лучшего результата сезона.

Юлия попыталась взять высоту 1,95 метра, однако она ей не покорилась. Как итог Левченко выиграла свой первый международный турнир с февраля 2023 года, когда она победила на этапе Всемирного легкоатлетического тура в помещении во французском Мондевиле.

Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за два года выиграла международный турнир. Видео
Самая красивая легкоатлетка Украины впервые за два года выиграла международный турнир. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Левченко заняла лишь 11-е место на восьмом этапе Бриллиантовой лиги в Париже после чего призналась, что с ней происходили странные вещи во время соревнований.

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