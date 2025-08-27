Магучих в напряженной борьбе проиграла Бриллиантовую лигу. Видео

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих не смогла в четвертый раз в карьере выиграть Бриллиантовую лигу. 23-летняя днепрянка завершила этап в Цюрихе на высоте 2.02 м, уступив первенство австралийке Николе Олислагерс.

К финалу-2025 наша соотечественница подходила, имея в активе 35 очков, на один пункт опережая Элеанор Паттерсон (Австралия), и на два Олислагерс. Паттерсон сенсационно почти сразу прекратила выступление на 1.94 м, став последней, среди 6 участниц.

Ярослава уверенно прошла первые три "шага" (1.94, 1.97, 2.00).

Уровень в 2.02 Олислагерс взяла с первого раза, в то время как Ярославе это сделать удалось со второй попытки.

Главная борьба за победу между Магучих и Олислагерс развернулась после отметки 2.04. 28-летняя уроженка Норт-Госфорда (Новый Южный Уэльс, Австралия) покорила ее с первого раза. Украинская прыгунья в ответ перенесла высоту на 2.06.

Еще одна украина Юлия Левченко без ошибок прошла отметки от 1.80 до 1.97. Сложности возникли на отметке 2.00, которую 27-летнюю уроженку Бахмута смогла преодолеть со второй попытки. Впервые с 2020 года Юлия прыгнула на 2 метра. .

Ярослава Магучих является действующей трехкратной победительницей сезона Бриллиантовой лиги.

