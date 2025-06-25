Рекорд за 2 года: самая красивая легкоатлетка Украины второй раз за неделю взяла медаль международного турнира

Легкоатлетка Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, во второй раз за неделю взяла награду на международном турнире. 27-летняя уроженка Бахмута стала второй на этапе Континентальной лиги, который накануне состоялся в чешском Брно, показав при этом лучший результат сезона.

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Юлия соревновалась с двумя призерками Олимпийских игр 2024 года в Париже – представительницами Австралии Николой Олислагерс и Элеонор Паттерсон. Первые семь высот наша соотечественница взяла с первой же попытки, причем впервые в сезоне прыгнув выше 1 метра 92 сантиметров.

Украинка передвинула планку на 1,98 метра и покорила ее с третьего раза. Благодаря этому Левченко не только обошла Паттерсон в итоговом протоколе, но и квалифицировалась на чемпионата мира-2025.

Наша спортсменка попыталась прыгнуть на два метра, но не сумела этого сделать. Результат 1,98 стал лучшим для Левченко с юля 2023 года, когда она взяла аналогичную высоту на этапе Бриллиантовой лиги в польском Хожуве. Турнир же в Брно выиграла Олислагерс, которая с третьей попытки взяла 2,00 м.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных Юлия Левченко выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

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