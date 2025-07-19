Самую красивую легкоатлетку Украины исключили из участников Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в Лондоне. Названа причина

Прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, не смогла выступить на этапе Бриллиантовой лиги-2025, который прошел 19 июля в Лондоне. Хотя изначально 27-летняя уроженка Бахмута была заявлена на турнир вместе с Ярославой Магучих, её имя в итоге исчезло из стартового листа.

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Как сообщил комментатор канала "Суспільне Спорт", Левченко не успели оформить визу для въезда в Великобританию. Именно поэтому она сначала числилась в списке участниц, но за день до старта была вынуждена сняться с соревнований.

Ранее на этапах в Сямэне и Шанхае Магучих дважды выигрывала "золото", тогда как Левченко входила в четвёрку лучших. В Стокгольме и Париже Ярослава завоевала два "серебра", а Юлия осталась за пределами призовой тройки.

25 июня Левченко во второй раз за неделю взяла награду на международном турнире. Юля стала второй на этапе Континентальной лиги, который накануне состоялся в чешском Брно, показав при этом лучший результат сезона.

А на позапрошлых выходных Левченко выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

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