Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила звездному российскому нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину давать интервью во время поседения РФ. Решение якобы связано с тем, что НХЛ снимает фильм о лучшем бомбардире в истории регулярных чемпионатов лиги.

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Об этом сообщает пропагандистский телеканал "Матч ТВ" на своем официальном сайте. Отмечается, что Овечкину нельзя общаться с журналистами, если только это не проходит в формате пресс-конференций, а кроме того под запрет не попали спонсоры и партнеры НХЛ.

"К сожалению, Александр Овечкин этим летом не сможет давать эксклюзивные интервью российским СМИ. Это связано с решением НХЛ – лига снимает о нем большой фильм. Исключения сделаны только для спонсоров, с которыми Овечкин имеет контракты, а также для формата пресс‑конференций", – заявили в "Матч ТВ".

В середине мая Овечкин вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения "Вашингтона" от "Каролины". Россиянин, который перед этим жаловался на украинцев, набрал в серии всего одно очко.

Напомним, что Овечкин 6 апреля забил 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, европейский офис НХЛ унизил россиян, переписав речь Александра Овечкина после рекорда. В частности, из речи одного из создателей так называемой Putin Team убрали слово "русские".

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