'Убирайся домой': Овечкин в истерике звонил в Россию после акции украинцев на матче НХЛ

Нападающий сборной России Александр Овечкин пожаловался на якобы провокацию украинцев во время одного из матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Канаде. Сооснователь так называемой Putin Team рассказал о том, что наши соотечественники негативно были настроены в его адрес и вывесили транспаранты в поддержку родной страны.

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Об этом Овечкин сообщил олимпийскому чемпиону и депутату Государственной думы Вячеславу Фетисову, о чем тот заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам форварда "Вашингтона", этой акцией украинцы пытались вывести его из себя, однако с какой целью, хоккеист не сказал.

"Он звонит, немного осталось до рекорда, играют в Канаде – там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он говорит: "Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа "убирайся домой". Я говорю: "Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой", – поделился подробностями Фетисов.

Ранее вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко по хоккею раскритиковал Овечкина и вызвал настоящую истерику в России. Так, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев обозвал украинскую команду "никому не известной сборной".

Напомним, что Овечкин 6 апреля забил 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, европейский офис НХЛ унизил россиян, переписав речь Александра Овечкина после рекорда. В частности, из речи одного из создателей так называемой Putin Team убрали слово "русские".

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