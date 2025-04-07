Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что Александр Овечкин не сможет побить абсолютный рекорд результативности Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Депутатка Государственной думы объяснила именно этим поведение легендарного Уэйна Гретцки, который поддержал путиниста, превзошедшего его достижения в регулярном чемпионате.

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Об этом Журова заявила в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что Гретцки "поделился лишь частью своего достижения", поэтому не реагирует ревностно на рекорд Овечкина, который забросил 895 шайб в "регулярке".

"После того, как Овечкин побил рекорд Гретцки, я бы сказала, что его следующая цель – это 900 голов в НХЛ. Было бы очень значимо, если бы он смог достичь такой отметки. Хотя я думаю, что Уэйн все равно понимает, что Александр не сможет побить его абсолютный рекорд с учетом плей-офф. И поэтому, наверное, они всегда будут стоять рука об руку и плечо к плечу, будут везде вдвоем отмечаться, как два величайших бомбардира. Мне кажется, что канадец потому и был такой довольный после гола, потому что поделился лишь частью своего достижения", – сказала Журова.

Отметим, что с учетом матчей плей-офф Гретцки забил 1016 голов, в активе россиянина – 967 точных бросков.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Овечкин стал на колени перед Уэйном Гретцки после того, как повторил его рекорд по количеству голов в регулярном чемпионате НХЛ.

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