Овечкин побил величайший хоккейный рекорд легендарного Грецки. Видео

Александр Овечкин переписал историю хоккея, став лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" российский форвард забросил свою 895-ю шайбу в регулярном чемпионате и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов.

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39-летний россиянин стал единоличным лидером по заброшенным шайбам в истории НХЛ, превзойдя достижение легендарного канадца. Уэйн установил снайперский рекорд НХЛ 14 марта 1994 года, когда забил свой 802-й гол. В дальнейшем он забросил еще 92 шайбы, прежде чем завершил карьеру в 1999 году после 20 сезонов в североамериканской лиге

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году и с тех пор неизменно оставался одним из самых результативных игроков лиги. Для установления рекорда ему понадобилось почти 20 сезонов и более 1300 матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля Овечкин сравнялся с Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против "Чикаго" российский хоккеист. забросил две шайбы и довёл свой общий счёт до 894.

После этого в раздевалке "Вашингтон Кэпиталз" сняли видео с празднованием рекорда. На кадрах видно, как Овечкин становится на колени перед легендарным канадцем, после чего вместе с Грецки берется за ту самую шайбу, с цифрой 894.

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