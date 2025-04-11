НХЛ унизила россиян, переписав речь Овечкина после рекорда. Фотофакт

Заявление россиянина Александра Овечкина, которое тот сделал после того, как установил новый рекорд результативности в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), было отредактировано организаторами турнира. В частности, из речи одного из создателей так называемой Putin Team убрали слово "русские".

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Соответствующие видео было опубликовано официальным европейским аккаунтом лиги NHL Europe на странице в социальной сети Instagram. Вместо фразы Овечкина "Русские, мы сделали это!" администраторы титровала слова россиянина как "Зрители, мы сделали это!", заменив слово "russians" на "watching".

"Нужно им предъявить. Опять пытаются историю переписать, как это делают и сейчас в преддверии годовщины победы в Великой Отечественной войне, но не получится. В очередной раз говорит о том, что иностранные спортивные ведомства принимают в отношении наших ребят подленькие решения", – прокомментировал ярый пропагандист и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Ранее вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко по хоккею раскритиковал Овечкина и вызвал настоящую истерику в России. Так, депутат Государственной думы Дмитрий Свищев обозвал украинскую команду "никому не известной сборной".

Напомним, что Овечкин забил на выходных 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский вратарь Доминик Гашек раскритиковал руководство НХЛ за чествование Александра Овечкина из-за его рекорда в "регулярке".

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