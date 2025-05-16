Нападающий сборной России Александр Овечкин провально выступил в четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 39-летний нападающий "Вашингтона" сумел набрать лишь одно очко в противостоянии столичной команды с "Каролиной".

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В ночь на 16 мая команда россиянина проиграла в пятом матче серии и завершила свои выступления в Кубке Стэнли. "Каролина" выиграла противостояние в пяти поединках с общим счетом 15:7.

Овечкин смог записать на свой счет лишь одну заброшенную шайбу. В четвертом матче серии он отличился голом в третьем периоде, что не помешало соперникам одержать разгромную победу 5:2.

При этом стоит напомнить, что "Вашингтон" стал победителем Восточной конференции, где "Каролина" была четвертой. Сам Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ в регулярном чемпионате, что помпезно встретила российская пропаганда.

Позже Овечкин пожаловался на то, что украинские болельщики устроили акцию протеста перед матчем в НХЛ. В ответ олимпийская чемпионка Светлана Журова требовала от руководства Лиги "наказывать за бесчинства" наших соотечественников.

Как сообщал OBOZ.UA, европейский офис НХЛ унизил россиян, переписав речь Александра Овечкина после рекорда. В частности, из речи одного из создателей так называемой Putin Team убрали слово "русские".

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