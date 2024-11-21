Реванш Усик – Фьюри: Тайсон отказался от супербоя и назвал свою главную цель

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не видит смысла проводить поединки против других соперников до того, как в третий раз подерется с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, отметил, что верит в победу над украинцем в реванше, после чего хочет сделать еще один бой с нашим соотечественником.

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Такое мнение Фьюри выразил в интервью Seconds Out. 36-летний уроженец Манчестер отметил, что отверг идею промоутера Френка Уоррена провести поединок против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) или Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) после реванша с украинцем.

"Промоутер сказа мне, что я буду снова на вершине, когда побью Усика в реванше. Я ответил: Френк, нет. Когда я выиграю у Усика, – а я верю в это, – нам нужен третий бой. Потому что он выиграл один, я выиграл один, значит, нужен третий поединок, чтобы определить сильнейшего. Нужен решающий бой. Именно эту возможность я буду искать. И только потом я готов подраться с победителем реванша Джошуа – Дюбуа", – сказал Фьюри.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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