Ранее никогда не случалось. На Олимпиаде-2026 установлено первое историческое достижение

Женская сборная Италии по хоккею одержала первую победу в истории на Олимпийских играх. Хозяйки турнира уверенно обыграли сборную Франции со счётом 4:1 в стартовом матче Олимпиады-2026 в Милане.

Видео дня

Встреча прошла на арене Milano Santagiulia и стала первым официальным хоккейным матчем турнира. Итальянки с первых минут захватили инициативу и перебросали соперниц 46:15, создав серьёзное давление на ворота сборной Франции.

Счёт в матче открыли француженки, реализовав большинство в первом периоде, однако Италия быстро восстановила равновесие благодаря шайбе Кайлы Тутино. Во втором периоде Ребекка Роччелла вывела хозяек вперёд, а в третьей двадцатиминутке Матильде Фантин и Кристин Делла Ровере довели преимущество до разгромного.

Эта победа стала исторической для Италии. Ранее женская сборная страны лишь один раз участвовала в Олимпийских играх: на турнире 2006 года в Турине команда проиграла все матчи с общей разницей шайб 3:48.

Для сборной Франции матч также имел особое значение, поскольку это был дебют команды в олимпийском женском хоккейном турнире. В следующем туре француженки сыграют с Японией, а Италия продолжит соревнования матчем против Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, старт олимпийского турнира по женскому хоккею в Милане оказался сорван из-за эпидемии норовируса в одной из команд. Запланированный на 5 февраля матч между сборными Финляндии и Канады был перенесен по медицинским причинам.

4 февраля, в Кортина-д’Ампеццо официально стартовала соревновательная программа зимней Олимпиады-2026. Матчи первого круга микстов по кёрлингу были прерваны через пять минут после начала из-за отключения части освещения на арене.

Напомним, официальная церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. В соревнованиях примут участие 46 украинских спортсменов, представляющих страну в 11 из 16 видов спорта, больше всего — на трассах биатлона и санного спорта. В состав делегации также вошли 42 тренера и медицинских работников и 15 членов штаба сборной Украины.