Больше всего – в санях и биатлоне: Украина назвала состав на Олимпийские игры-2026

46 украинских спортсменов выступят на Олимпийских играх 2026 года в Милане, которые пройдут с 4 по 22 февраля. Наша страна будет представлена в 11 видах спорта из 16, а наибольшее количество наших соотечественников выйдут на биатлонную и саночную трассы.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК), который утвердил состав делегации "сине-желтых" в Италии. В список кроме 46 атлетов вошли 42 тренеры, врачи, массажисты и другой технический персонал, а также15 членов штаба национальной сборной команды Украины.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2026

Биатлон (10): мужчины – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, женщины – Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина

мужчины – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, женщины – Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина Санный спорт (10): мужчины – Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба – одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (все – двухместные сани), женщины – Юлианна Туницкая, Елена Смага (обе – одноместные сани), Елена Стецкив и Александра Мох (обе – двухместные сани)

мужчины – Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба – одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (все – двухместные сани), женщины – Юлианна Туницкая, Елена Смага (обе – одноместные сани), Елена Стецкив и Александра Мох (обе – двухместные сани) Фристайл (9): мужчины – Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, женщины – Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (все – лыжная акробатика), Екатерина Коцар (бигейр и слоупстайл)

мужчины – Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, женщины – Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (все – лыжная акробатика), Екатерина Коцар (бигейр и слоупстайл) Лыжные гонки (6): мужчины – Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, женщины – Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

мужчины – Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, женщины – Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль Лыжное двоеборье (2) : Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец Горнолыжный спорт (2): мужчины – Дмитрий Шепюк, женщины – Анастасия Шепиленко

мужчины – Дмитрий Шепюк, женщины – Анастасия Шепиленко Прыжки с трамплина (2): Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко Шорт-трек (2): мужчины – Олег Гандей, женщины – Елизавета Сидорко

мужчины – Олег Гандей, женщины – Елизавета Сидорко Скелетон (1): Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич Сноубординг (1): Аннамари Данча

Аннамари Данча Фигурное катание (1): Кирилл Марсак

Отметим, что уже известно, кто понесет флаг Украины на параде во время церемонии открытия Олимпиады-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!