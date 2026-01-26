Видео дня
Больше всего – в санях и биатлоне: Украина назвала состав на Олимпийские игры-2026
46 украинских спортсменов выступят на Олимпийских играх 2026 года в Милане, которые пройдут с 4 по 22 февраля. Наша страна будет представлена в 11 видах спорта из 16, а наибольшее количество наших соотечественников выйдут на биатлонную и саночную трассы.
Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК), который утвердил состав делегации "сине-желтых" в Италии. В список кроме 46 атлетов вошли 42 тренеры, врачи, массажисты и другой технический персонал, а также15 членов штаба национальной сборной команды Украины.
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2026
- Биатлон (10): мужчины – Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, женщины – Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина
- Санный спорт (10): мужчины – Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба – одноместные сани), Игорь Гой и Назарий Карчмар, Даниил Марциновский и Богдан Бабура (все – двухместные сани), женщины – Юлианна Туницкая, Елена Смага (обе – одноместные сани), Елена Стецкив и Александра Мох (обе – двухместные сани)
- Фристайл (9): мужчины – Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов, женщины – Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович (все – лыжная акробатика), Екатерина Коцар (бигейр и слоупстайл)
- Лыжные гонки (6): мужчины – Дмитрий Драгун, Александр Лисогор, женщины – Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль
- Лыжное двоеборье (2): Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец
- Горнолыжный спорт (2): мужчины – Дмитрий Шепюк, женщины – Анастасия Шепиленко
- Прыжки с трамплина (2): Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко
- Шорт-трек (2): мужчины – Олег Гандей, женщины – Елизавета Сидорко
- Скелетон (1): Владислав Гераскевич
- Сноубординг (1): Аннамари Данча
- Фигурное катание (1): Кирилл Марсак
Отметим, что уже известно, кто понесет флаг Украины на параде во время церемонии открытия Олимпиады-2026.
