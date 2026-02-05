Отключение электроэнергии во всех регионах Украины: озвучен прогноз по ограничениям 6 февраля
В Украине снова будут ограничивать поставки электроэнергии: графики почасовых отключений (ГПВ) – для населения и графики ограничения мощности (ГОП) – для предприятий и промышленности. Такой режим будет действовать в течение всего дня 6 февраля и коснется жителей всех регионов.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – констатировали в компании.
Сейчас энергетики работают над стабилизацией баланса, однако временные ограничения остаются необходимыми. Специалисты предупредили потребителей, что ситуация. энергосистеме может меняться в течение дня, а с ней – и графики, поэтому они советуют узнавать расписание и продолжительность отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Кроме того, украинцев призвали избегать пиковой нагрузки в периоды наличия электроэнергии и пользоваться ресурсом ответственно.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам необходимо узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная, поэтому графики отключений могут быть увеличены. "Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным", – объяснил министр энергетики Денис Шмыгаль
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!