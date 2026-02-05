Эпидемия сорвала старт Олимпиады-2026

Старт олимпийского турнира по женскому хоккею в Милане оказался сорван из-за эпидемии норовируса в одной из команд. Запланированный на 5 февраля матч между сборными Финляндии и Канады был перенесен по медицинским причинам.

Для справки: норовирус — крайне заразная вирусная инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт и вызывающая острый гастроэнтерит: внезапную тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и общую слабость. Вирус легко передается от человека к человеку, а также через зараженную пищу, воду и поверхности

Как сообщили Международный олимпийский комитет, оргкомитет Milano Cortina 2026 и Международная федерация хоккея, решение приняли после консультаций с врачами, выявившими случаи норовируса внутри сборной Финляндии.

Игра не состоится в первоначальные сроки и пройдет 12 февраля в 14:30 на арене Milano Rho Ice Hockey Arena.

В совместном заявлении МОК, оргкомитета, IIHF и представителей обеих команд подчеркнули, что здоровье и благополучие хоккеисток, тренерского штаба, официальных лиц и всех участников турнира являются безусловным приоритетом, а перенос матча стал ответственным и необходимым шагом, несмотря на разочарование сторон, и полностью соответствует духу Олимпийских игр и принципам честного соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля, в Кортина-д’Ампеццо официально стартовала соревновательная программа зимней Олимпиады-2026. Матчи первого круга микстов по кёрлингу были прерваны через пять минут после начала из-за отключения части освещения на арене.

Напомним, официальная церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. В соревнованиях примут участие 46 украинских спортсменов, представляющих страну в 11 из 16 видов спорта, больше всего — на трассах биатлона и санного спорта. В состав делегации также вошли 42 тренера и медицинских работников и 15 членов штаба сборной Украины.

