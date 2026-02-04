Олимпиаду-2026 пришлось остановить через 5 минут после начала. Видео

4 февраля, в Кортина-д’Ампеццо официально стартовала соревновательная программа зимней Олимпиады-2026. Матчи первого круга микстов по кёрлингу были прерваны через пять минут после начала из-за отключения части освещения на арене.

Соревнования проходили на четырёх дорожках, и первые камни были выпущены ровно по расписанию — в 19:05. Однако уже через пять минут часть освещения перестала работать, что сделало продолжение матчей невозможным, так как в кёрлинге точная видимость крайне важна, пишет sportsinwinter.pl.

Проблему удалось устранить примерно через десять минут, и матчи продолжились без дальнейших инцидентов.

На лёд вышли сборные Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Эстонии, Канады, Чехии, Южной Кореи и Швеции. Фавориты показали уверенную игру:

Великобритания (Дженнифер Доддс и Брюс Муат) обыграла вице-чемпионов Олимпиады-2022 — норвежцев Кристин Скальсен и Магнуса Недреготтена — со счётом 8:6. Решающим стал второй энд, когда три камня британцев оказались ближе к центру.

Мировые чемпионы, шведские брат и сестра Изабелла и Расмус Врана, уверенно победили корейцев Ким Сонён и Чон Ёнсок 10:3 за шесть эндов.

Канадцы Джоселин Петтерман и Бретт Галан одержали победу над чехами Юлией Зелингровой и Витом Чабицовским 10:5.

Самое драматичное противостояние развернулось между швейцарской парой Бриар Шваллер-Хюрлиманн и Янником Шваллером и эстонцами Мари Кальдве и Харри Лиллем. Швейцарцы вели почти весь матч, но в последнем энде пропустили четыре очка, и игра дошла до первой в этих Играх овертайм-партии. В дополнительном энде швейцарцы удержали победу за два очка, итоговый счёт — 8:6.

Следующая сессия микстов состоится завтра в 10:00 по местному времени.

Напомним, официальная церемония открытия Олимпиады-2026 состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. В соревнованиях примут участие 46 украинских спортсменов, представляющих страну в 11 из 16 видов спорта, больше всего — на трассах биатлона и санного спорта. В состав делегации также вошли 42 тренера и медицинских работников и 15 членов штаба сборной Украины.

