Во сколько и где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026: расписание трансляций и точное время начала

В итальянском Милане в пятницу, 6 февраля, официально начинают зимние Олимпийские игры 2026 года. По традиции главным событием первого дня главного старта четырехлетия станет церемония открытия с парадом сборных, которые примут участие в турнире.

Видео дня

Шоу состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро". Старт грандиозного мероприятия запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Украинские любители спорта смогут увидеть церемонию открытия Олимпиады-2026 благодаря "Суспильному". Прямой эфир будет организован на основном и региональных каналах вещателя, каналах "Перший" и "Суспильне Спорт", а также площадке suspilne.media.

Церемония будет организована студией Balich Wonder Studio. Ее главными событиями станут парад делегаций и зажжение олимпийского огня, причем впервые в истории будут установлены две его чаши.

Украина традиционно появится на стадионе ближе к концу парада. Точный номер "сине-желтых" станет известен позже. Флаг страны понесут саночник Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидорко.

В выходе делегаций не будут участвовать представители РФ, которые выступят в Милане в так называемом нейтральном статусе. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование на объектах Игр символики страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК потребовал от украинского саночника Владислава Гераскевича не устраивать акции протеста против россиян на ОИ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!