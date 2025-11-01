ПСЖ выложил видео с позором вратаря сборной России, собрав 1.4 млн просмотров

Официальный аккаунт французского футбольного клуба ПСЖ в TikTok выложил ролик с разминки перед встречей с "Лорьяном" в чемпионате страны, где Матвей Сафонов не смог обработать мяч в упражнении "квадрат". Видео быстро стало вирусным, вызвав ироничные комментарии болельщиков о форме российского голкипера.

Видео дня

Менее чем за сутки клип посмотрело более одного миллиона пользователей.

На видео запечатлено, как Сафонов с одноклубниками перебрасываются мячом в подтрибунном помещении. В какой то момент россиянин "запутывается в ногах" и теряет мяч, спровоцировав бурную реакцию партнеров по клубу.

Стоит отметить, что на поле в игре против "Лорьяна" Сафонов не появился: место в воротах занял основной кипер Шевалье.

Встреча завершилась вничью 1:1. Подопечные Луиса Энрике усилиями Нуну Мендеша первыми забили на 49-й минуте, однако победный результат продержался лишь 2 минуты.

Украинский защитник Илья Забарный провел весь матч за "парижан" и получил высокую оценку 7.1 от SofaScore.

18 октября появилась информация, что Сафонов покинет ПСЖ после недовольства клуба его публичными заявлениями. В этом сезоне он не сыграл ни минуты и открыто жаловался на статус запасного, чем вызвал негативную реакцию у руководства парижан.

Отметим, что уход Сафонова был одним из главных требований Забарного к ПСЖ во время переговоров по трансферу нашего футболиста из английского "Борнмута" за 66 миллионов евро. В парижском клубе приняли свои меры в отношении украинца и россиянина.

