Тщательно следит: во Франции раскрыли, как на самом деле Забарный относится к российскому вратарю в ПСЖ

Руководство "Пари Сен-Жермен" тщательно следит за взаимоотношениями между украинским новичком команды Ильей Забарным и вратарем сборной России Матвеем Сафоновым. Наш соотечественник во время переговоров о трансфере в стан победителей Лиги чемпионов настаивал на продаже представителя РФ, поэтому французы делают все, чтобы не допустить напряженности в раздевалке.

Об этом пишет авторитетное издание La Parisien. По данным журналистов, в ПСЖ изначально считали ситуацию беспрецедентной, но сейчас Сафонов и Забарный демонстрируют "уважительные и профессиональные отношения" к друг другу во время тренировок или матчей, "соблюдая вежливость".

Украинец чувствует себя комфортно в одной команде с россиянином. Илья адаптируется к новой команде, чемпионату и стране и испытывает оптимизм от перехода в парижский клуб.

При этом в ПСЖ тщательно следят, чтобы Забарный и Сафонов не оказывались в непосредственной близости на фотографиях или видео. Интересно, что на минувших выходных камеры зафиксировали, как украинец избегал представителя страны-агрессорки во время прощания с командой итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

