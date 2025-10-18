Вратарь сборной России выбесил ПСЖ и клуб решил от него избавиться

Российский голкипер Матвей Сафонов покинет ПСЖ после недовольства клуба его публичными заявлениями. В этом сезоне он не сыграл ни минуты и открыто жаловался на статус запасного, чем вызвал негативную реакцию у руководства парижан.

По данным Goal.com, высказывания Сафонова "вызвали реакцию в раздевалке и раздражение в клубе". В ПСЖ считают, что подобные комментарии вредят атмосфере в команде и имиджу клуба. Источник утверждает, что в руководстве парижан растёт недовольство поведением вратаря, и вопрос его будущего уже обсуждается.

Если ситуация не изменится, ПСЖ может отправить россиянина в аренду. Спортивный директор Луис Кампуш, по данным Live Foot, уже ищет для него варианты.

Интерес к Сафонову, по информации СМИ, проявляют несколько европейских клубов, готовых дать ему игровую практику, которой он не получает в Париже.

Отметим, что уход Сафонова был одним из главных требований Забарного к ПСЖ во время переговоров по трансферу нашего футболиста из английского "Борнмута" за 66 миллионов евро. В парижском клубе приняли свои меры в отношении украинца и россиянина.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики затроллили Матвея Сафонова в комментариях к видео с Ильей Забарным, которое набрало за сутки 8,5 миллионов просмотров.

