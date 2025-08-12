ПСЖ ради украинца выгоняет голкипера сборной России, чтобы 'минимизировать имиджевые и политические риски'

Победитель Лиги чемпионов ПСЖ планирует расстаться с вратарём сборной России Матвеем Сафоновым после подписания первого в истории клуба украинца – защитника Ильи Забарного. По данным СМИ, причиной стали опасения за репутацию и политический имидж команды.

Видео дня

Парижский гранд заплатил "Борнмуту" 67 миллионов евро с учётом бонусов за 21-летнего защитника сборной Украины Илью Забарного. Этот трансфер, по словам источника РИА Новости, повлиял на будущее 25-летнего россиянина Матвея Сафонова, купленного у "Краснодара" год назад за 20 миллионов евро.

По информации издания, тренер Луис Энрике лично настаивал на переходе Забарного, а руководство намерено создать для него максимально комфортную атмосферу. В клубе опасаются, что совместные фотографии с Сафоновым могут вызвать негативную реакцию на родине украинца, где с начала полномасштабного вторжения России в Украину внимательно следят за любыми спортивными связями с россиянами.

"ПСЖ этого не хочет. У Забарного будут проблемы в своей стране, если его снимки появятся вместе с Сафоновым. Поэтому клуб рассматривает продажу вратаря, чтобы минимизировать имиджевые и политические риски", — цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Продать россиянина непросто: прошлогодние 20 миллионов евро, потраченные на его переход, серьёзно осложняют поиск покупателей, особенно с учётом того, что весь прошлый сезон Сафонов был лишь запасным голкипером.

При этом, как отмечается, сам Сафонов не горит желанием покидать Париж — он уже отклонил несколько предложений о трансфере и, по словам источника, доволен своей жизнью во Франции.

