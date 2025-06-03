ПСЖ после победы в Лиге чемпионов покупает футболиста сборной Украины за 50 млн евро. Игрок уже согласился на трансфер – СМИ

ПСЖ, не дожидаясь завершения празднований после победы в Лиге чемпионов, начал активную работу на трансферном рынке. Как сообщает RMC Sport, спортивный советник парижского Луиш Кампуш уже провёл переговоры с руководством "Борнмута" по поводу трансфера украинского защитника Ильи Забарного.

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22-летний игрок сборной Украины, выступающий за английский клуб в АПЛ, дал устное согласие на переход в Париж. Однако "Борнмут" не намерен отпускать ключевого игрока обороны дёшево — сумма сделки, по данным СМИ, оценивается в 50 миллионов евро.

В "ПСЖ" рассчитывают, что Забарный укрепит защитную линию и станет важным дополнением к составу, а не прямой заменой капитану Маркиньосу.

Клуб стремится как можно быстрее закрыть сделку и параллельно работает над другими трансферами в АПЛ. Имя второго потенциального новичка пока не раскрывается.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Забарный отказался от перехода во французский "Пари Сен-Жермен". Наш соотечественник категорично отверг предложение клуба из Парижа по причине того, что в его составе выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов. После этого Илью затравили во Франции, призвав уважать россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе 2023-го, подписав пятилетний контракт.

Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

С того времени провел за "Борнмут" 86 поединков, забив один гол и сделав одну результативную передачу. В пассиве у Ильи девять желтых карточек и одна красная.

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