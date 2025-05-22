Стало известно, где в Украине смотреть клубный ЧМ-2025 по футболу

С 15 июня по 13 июля в США состоится очередной розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу. При этом впервые турнир пройдет в новом формате – в нем примут участие сразу 32 клуба, а призовой фонд составит более одного миллиарда долларов.

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Украинские поклонники футбола смогут увидеть трансляции поединков благодаря "Суспильному", информирует официальный сайт вещателя. Прямой эфир большинства матчей будет доступен на региональных каналах "Суспильного", а также платформе "Суспильне Спорт".

Все поединки первенстве проведет видеосервис DAZN, однако матчи на нем пройдут без украинских комментаторов.

Отмечается, что "Суспильне" покажет в прямых трансляциях все матчи плей-офф, а также поединки лиссабонской "Бенфики", цвета которой защищает вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

От Европы на ЧМ-2025 сыграют 12 клубов: "Челси", "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Интер", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Атлетико" Мадрид", "Зальцбург". Среди других участников выделяются американский "Интер" из Майями, где выступает Лионель Месси, аргентинские "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", бразильские "Палмейрас" и "Фламенко".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне английский "Тоттенхэм" обыграл земляков из "Манчестер Сити" в финале Лиги Европы и завоевал путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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