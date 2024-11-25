Войдет в историю: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины

Украинская бригада арбитров получила новое назначение на матч основного этапа Лиги чемпионов. Наши соотечественники будут работать на противостоянии сенсационного победителя немецкой Бундеслиги "Байера" из Леверкузена, который 26 ноября примет на своем поле австрийский "Зальцбург".

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Об этом информирует официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). Главным рефери в поле будет работать Николай Балакин из Киева. Помогать 35-летнему судье будут лайнсмены Александр Беркут из Сум и Виктор Матяш из Донецка. Роль четвертого рефери исполнит Виталий Романов, который представляет Днепр.

Это уже второе назначение для бригады Балакина в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Николай станет первым украинцем в истории турнира, который отработает больше, чем на одном матче в течении сезона. В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Балакин отсудил игру того же "Зальцбурга" и "Реала Сосьедада", а в нынешнем – "Спарты" и "Бреста".

Отметим, что первым в истории представителем Украины, отработавшим на матче Лиги чемпионов, был Василий Мельничук из Симферополя. Он судил игру "Атлетика" из Бильбао и "Русенборга" из Тронхейма в далеком 1998 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября донецкий "Шахтер" одержал первую победу в обновленной Лиге чемпионов, обыграв швейцарский "Янг Бойз".

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