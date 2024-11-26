Где смотреть 'Ливерпуль' – 'Реал': расписание трансляций суперматча Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" примет на своем поле мадридский "Реал" в наиболее интригующем противостоянии пятого тура обновленной Лиги чемпионов. Встреча состоится в среду, 27 ноября, и станет римейком решающего матча турнира, который состоялся в Киеве в 2018 году.

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Поединок пройдет на поле легендарного английского стадиона "Энфилд Роуд". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Прямой эфир из Ливерпуля организовывает видеосервис Megogo, который покажет поединок на своем канале "Megogo Футбол 2". За 20 минут до старта начнет работать аналитическая студии в формате визитки. Комментировать дуэль будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

"Ливерпуль" занимает первое место в таблице Лиги чемпионов, выиграв все четыре игры. "Реал" расположился аж на 18-й строчке, набрав шесть очков.

По этой причине и фактора прекрасной формы именно англичане считаются достаточно явными фаворитами. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 3,90.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" серьезно нацелился на трансфер защитника сборной Украины Ильи Забарного, которого оценивают в 60 миллионов евро.

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