В четвертый раз в истории. 'Шахтер' на последних минутах забил гол-шедевр и досрочно оформил выход в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Видео

Юношеская команда "Шахтера" U19 обеспечила себе место в плей-офф Юношеской лиги УЕФА еще до завершения группового этапа. В пятом туре на поле спорткомплекса "Де Хердганг" в Эйндховене донецкий клуб сыграл вничью с ровесниками из ПСВ – 1:1.

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Во время матча "горняки" уступали, но за 15 минут до финальной сирены защитник Антон Дрозд забил решающий гол, сравняв счет.

После этого матча "Шахтер" набрал 10 очков и занял восьмую позицию в таблице, позволяющую выйти в следующий этап. Несмотря на то, что групповой этап продолжается, команда уже обеспечила себе место среди лучших 22 клубов турнира.

Это будет четвертое участие "Шахтера" U19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Последний раз команда выходила на эту стадию два года назад, в сезоне 2022/23, но тогда уступила в первом же раунде. Наибольший успех "горняков" в турнире - финал сезона 2014/15, где они проиграли "Челси".

Впереди "Шахтер" ожидает заключительный матч группового этапа, который состоится 10 декабря против "Баварии". Эта игра станет шансом для донецкой команды подняться в таблице и сразиться за место в топ-6 основного раунда.

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