'Проиграв, он понял': назван переломный момент реванша Усик – Фьюри

Легендарный американский тренер Тедди Атлас выразил восхищение тем, как Александр Усик (23-0, 14 КО) победил в реванше Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Специалист отметил, что украинский чемпион в середине поединка внес коррективы в свой план, благодаря чему вернул контроль над происходящим в ринге.

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Об этом Атлас написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Бывший наставник Александра Гвоздика добавил, что результат поединка 21 декабря не вызывает сомнений, так как Усик выиграл все раунды во второй половине реванша с Фьюри.

"Усик великолепно выступил. Проиграв пятый раунд, он понял, что не должен потерять контроль над боем. Он доминировал в шестом, а затем взял и остальные шесть раундов. Рожденный, чтобы побеждать", – подчеркнул Атлас.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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