Лидер сборной Украины Илья Забарный согласовал условия личного контракта с победителем Лиги чемпионов французским "Пари Сен-Жермен". Центральный защитник уже уведомил руководство английского "Борнмута" о желании покинуть клуб и перебраться в сильнейшую команду Европу.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует издание Sports Zone. По его данным, Забарный является приоритетной трансферной целью для парижан, скаутский отдел которого активно работает над переходом украинца.

КАКАЯ ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАБАРНОГО

"Борнмут" отклонил первое предложение ПСЖ в размере 50 миллионов евро. "Черешни" требуют на 20 млн больше. Представители клубов продолжают вести переговоры.

Ранее стало известно, что парижане готовы продать российского вратаря Матвея Сафонова ради трансфера Забарного. Именно из-за представителя страны-агрессорки украинский футболист отказался перейти в ПСЖ в январе нынешнего года. Отметим, что в России трансфер Ильи в парижский клуб вызвал истерику.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в летнее межсезонье может сменить команду и перейти из мадридского "Реала" за 25 млн евро.

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