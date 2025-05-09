СМИ назвали клуб, который готов заплатить €25 млн за вратаря сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в летнее межсезонье может сменить команду. 26-летний футболист готов покинуть мадридский "Реал", где он проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа, и перейти в клуб, который гарантирует ему стабильную игровую практику.

Видео дня

По данным портала Defensa Central, одним из главных претендентов на нашего соотечественника будет один из главных соперников "Реала" – столичный "Атлетико". Его тренер Диего Симеоне ищет замену словенцу Яну Облаку, который, вероятно, покинет стан "матрасников".

"Атлетико" готов заплатить за Лунина 25 миллионов евро. При этом украинец еще не получал конкретных предложенний от "кольчонерос", а президент "Реала" Флорентино Перес еще зимой дал понять, что не собирается продавать нашего вратаря заклятому сопернику.

Ранее стало известно, что Андрей вошел в сферу интересов "Астон Виллы" из Бирмингема. В апреле агент футболиста Жорже Мендеш провел встречу с руководителями "Реала", на которой сообщил о предложениях со стороны нескольких клубов, готовых подписать украинского вратаря. Это вызвало тревогу в стане мадридцев.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" теперь рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!