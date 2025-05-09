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СМИ назвали клуб, который готов заплатить €25 млн за вратаря сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,9 т.
СМИ назвали клуб, который готов заплатить €25 млн за вратаря сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в летнее межсезонье может сменить команду. 26-летний футболист готов покинуть мадридский "Реал", где он проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа, и перейти в клуб, который гарантирует ему стабильную игровую практику.

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По данным портала Defensa Central, одним из главных претендентов на нашего соотечественника будет один из главных соперников "Реала" – столичный "Атлетико". Его тренер Диего Симеоне ищет замену словенцу Яну Облаку, который, вероятно, покинет стан "матрасников".

СМИ назвали клуб, который готов заплатить €25 млн за вратаря сборной Украины

"Атлетико" готов заплатить за Лунина 25 миллионов евро. При этом украинец еще не получал конкретных предложенний от "кольчонерос", а президент "Реала" Флорентино Перес еще зимой дал понять, что не собирается продавать нашего вратаря заклятому сопернику.

СМИ назвали клуб, который готов заплатить €25 млн за вратаря сборной Украины
СМИ назвали клуб, который готов заплатить €25 млн за вратаря сборной Украины

Ранее стало известно, что Андрей вошел в сферу интересов "Астон Виллы" из Бирмингема. В апреле агент футболиста Жорже Мендеш провел встречу с руководителями "Реала", на которой сообщил о предложениях со стороны нескольких клубов, готовых подписать украинского вратаря. Это вызвало тревогу в стане мадридцев.

СМИ назвали клуб, который готов заплатить €25 млн за вратаря сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" теперь рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

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