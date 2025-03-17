'Примерно так было': Усик ответил на вопрос, общается ли с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что расстроен завершением карьеры Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник отметил, что сейчас не поддерживает общение с Цыганским королем, как называют британского боксера.

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Об этом Усик заявил в интервью Riz Khan Show на канале Alarabiya News. Украинский супертяж напомнил о своих двух невероятных противостояниях против Фьюри, а также отдельно восхитился чиновниками из Саудовской Аравии, благодаря которым впервые с 1999 года был определен абсолютный чемпион королевского дивизиона.

"Нет, сейчас я не общаюсь с Тайсоном Фьюри. Возможно, в будущем мы будем больше с ним общаться. Да, я расстроен, что он завершил карьеру. Я скучаю за нашим боксом. У нас было 24 раунда... Это как целая жизнь, будто ты провел с кем-то 20 лет вместе. Примерно так было у меня с моим невероятным другом Тайсоном Фьюри. 20 лет никто не мог организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. А Саудовская Аравия это сделала", – сказал Усик.

В 2024 году украинец дважды побил британца. В мае наш соотечественник был сильнее раздельным решением судей и собрал все пояса супертяжелого веса, а в декабрьском реванше добыл победу единогласным решением.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Тайсон возвращался на ринг.

В свою очередь Усик получил ультиматум от Всемирной боксерской организации (WBO), которая назначила ему обязательного претендента. Украинец спокойно отреагировал на такое развитие событий.

Также Александр рассказал, когда намерен завершить карьеру. Кроме того, он сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик в шутливой форме согласился на поединок против стримера Михаила Лебиги, которого назвал "невероятным человеком". Также стало известно, где планируют провести реванш украинца и Даниеля Дюбуа.

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