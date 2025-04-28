'Прибью его': Дюбуа пожаловался на войну в Украине перед реваншем с Усиком

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) снова повторил мнение о том, что победил Александра Усика (23-0, 14 КО) в поединке 2023 года. Британец пожаловался на судью, который якобы несправедливо засчитал ему удар ниже пояса.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation. 27-летний боксер из Лондона выразил уверенность в том, что его лишили победы из-за войны в Украине. Также Даниель пообещал в буквальном смысле прибить Усика к канвасу и уверенно забрать все пояса королевского дивизиона в реванше 19 июля.

"Я 100% его остановил в первом бою. Если посмотреть на то, как все произошло. Когда я пересматриваю момент снова и снова, то вижу, что это была остановка боя. Это были политические моменты и вещи, которые связаны с войной. На этот раз я не оставлю от него камня на камне. Я прибью его к канвасу. Сделаю все так, что ни у кого не останется никаких вопросов", – сказал Дюбуа.

Боксеры уже успели встретиться на стадионе "Уэмбли" и провести первую дуэль взглядов перед реваншем. Во время нее британец толкнул нашего соотечественника.

Отметим, что букмекеры уже сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, что впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Отметим, что Александр в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре-2024 украинец победил Цыганского короле в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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