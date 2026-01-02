Президентку МОК ответила, общается ли с Путиным о перемирии на время Олимпиады-2026, и исключила участие россиян под флагом

Российские спортсмены в любом случае выступят на Олимпийских играх 2026 года в итальянском Милане в так называемом нейтральном статусе. Этот подход не будет изменен даже в случае подписания мирного соглашения по преступной войне РФ против Украины.

Об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявила президентка Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Кроме того, отвечая на вопрос, есть ли у нее прямые контакты с диктатором Владимиром Путиным по вопросу перемирия на время Игр, функционерка отметила, что общается не с Кремлем.

"Канал связи по поводу перемирия открыт с Олимпийским комитетом России. Что касается участия спортсменов из России в случае достижения какого-либо мирного соглашения, то на данном этапе ничто не изменило бы уже принятое решение: участвовать будут нейтральные спортсмены на индивидуальной основе", – сказала Ковентри.

Ранее комитет отказался выдавать аккредитацию российским пропагандистам из информационного агентства РИА "Новости", чем довел до настоящей истерики официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК принял новое решение по участию юношеских команд и атлетов из России и Беларуси.

