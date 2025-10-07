Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил ООН объявить перемирие в Украине на время зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Кроме нашего государства, это будет касаться и других войн, в том числе и конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом Таяни заявил на полях 12-й конференции Италия – Латинская Америка и Карибский бассейн, которая сейчас проходит в Риме, сообщает издание Ansa.it. Итальянский политик добавил, что "мы должны быть борцами за мир".

Что известно

Министр подчеркнул, что итальянцы поддерживают план США, по окончанию войны и процитировал слова Папы Римского Льва XIV, который говорит, что "мы никогда не должны терять надежду на мир".

"Рим и Италия все больше находятся на перекрестке мира, развития и роста. В этом смысле, учитывая Олимпийские игры в Милане и Кортине, мы представляем Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток", – сказал итальянский министр.

Стоит отметить, что Олимпийские игры в Италии состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, ранее министр иностранных дел Италии говорил, что полная ответственность за установление мира в Украине лежит на российском диктаторе Владимире Путине. При этом, по словам Таяни, прекращение огня является решающим фактором для серьезных переговоров.

Как писал OBOZ.UA, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в начале октября заявил, что Россия остается открытой к урегулированию войны в Украине посредством дипломатических переговоров и политических контактов. Однако украинская власть, якобы, является виновной в затягивании переговоров.

