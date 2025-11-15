Новое решение МОК по России вызвало истерику у Захаровой. Ее высмеяли в сети

МОК отказал корреспондентам РИА Новости в аккредитации на Олимпиаду-2026, объяснив это тем, что лимит мест для российских СМИ уже исчерпан. Такое решение мгновенно вызвало бурную реакцию в Москве и стало поводом для новой истерики официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. В сообщении, направленном в редакцию РИА Новости, пресс-служба МОК ограничилась фразой: "Мы уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не можем выделить больше".

Захарова обвинила МОК в очередной дискриминации российских журналистов и заявила, что комитет теперь "сам выдумывает причины" для отказов. Она напомнила о подобных случаях в Париже и назвала аргументы МОК "смехотворными". По ее мнению, это часть русофобской политики и пример "двойных стандартов". Она утверждает, что такие решения разрушают принцип спорта вне политики. Захарова также потребовала реакции международных структур и пригрозила считать их молчание проявлением предвзятости.

"Исходим из того, что профильные международные структуры: ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ: дадут предметную и однозначную оценку ангажированной политике МОК. В случае игнорирования ими этого постыдного инцидента будем расценивать их бездействие как очередной пример предвзятости и дисфункциональности", – заявила дипломатка.

Однако в сети на тон Захаровой отреагировали с издевкой и откровенным смехом. Пользователи высмеяли саму логику претензий, напомнив МИДу о выходе России из международных организаций и постоянных нападках на МОК.

Один из пользователей заметил, что россияне "так рвутся в Милан за государственный счет, что там уже мест не хватает: а нам будут рассказывать, что смотреть Олимпиаду вредно". Другой пользователь назвал происходящее "мазохизмом", пояснив, что именно РФ годами оскорбляет МОК, а теперь удивляется отказам.

Еще один пользователь язвительно предложил Захаровой "обратиться в ЕСПЧ: хотя, подождите, вы же сами вывели Россию и не исполняете решения". Кто-то напомнил, что МИД требует реакции ОБСЕ, хотя "Россия сама приостановила участие в ОБСЕ: и теперь требует, чтобы ОБСЕ их защищали".

Были и совсем хлесткие комментарии. Пользователь написал, что Захаровой "бы в цирке выступать", другой добавил: "Еще можно в Аншлаг написать". Нашелся и вопрос в адрес МИД: "Закусила хоть после такого тоста?".

