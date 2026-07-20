Президент УЕФА бойкотировал финал ЧМ-2026: названа причина

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин отказался посещать финал чемпионата мира 2026 года, который накануне состоялся в Нью-Йорке. Функционер бойкотировал поединок из-за конфликта с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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Об этом информирует The Times. По данным британских журналистов, Чеферин был приглашен на игру Испании и Аргентины, однако не полетел в США из-за того, что Инфантино и его организация под давлением президента США Дональда Трампа отменила дисквалификацию форварду американской сборной Фоларину Балогуну на матч 1/8 финала.

В УЕФА назвали это решение следствием влияния политики на спорт и нарушением всех регламентов. Чеферин и Инфантино диаметрально противоположно смотрят на скандальную ситуацию, поэтому словенец не принял приглашения посетить финальный матч ЧМ-2026.

До этого стало известно, что решающий поединок мирового первенства в США, Мексике и Канаде бойкотировала президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сам финал ЧМ-2026, напомним, завершился минимальной победой сборной Испании в дополнительное время.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборных Испании и Аргентины устроили массовую драку после финала чемпионата мира.

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