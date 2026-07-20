Бывший глава Google уже вкладывает деньги в Киев: NYT отметила рост мирового интереса к послевоенным инвестициям в Украину

Международные компании всё чаще рассматривают Украину как направление для будущих инвестиций. Среди инвесторов, которые уже вкладывают средства в украинские активы, — бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт и его супруга Венди Шмидт.

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Об этом сообщает The New York Times. Издание отмечает, что подход международного бизнеса к Украине изменился: внимание смещается с оказания помощи на возможности частного инвестирования.

По словам журналиста The New York Times Эндрю Крамера, участники конференции по послевоенному восстановлению Украины, которая состоялась в польском Гданьске, все чаще говорили о перспективах частных вложений, а не только о международной поддержке.

Представители бизнеса рассматривают Украину как один из будущих крупных рынков Европы, движущийся в направлении членства в Европейском Союзе.

"Подобные инвестиции — это ставка на то, что Украина не позволит России реализовать свои масштабные амбиции и останется независимым государством", — отметил Эндрю Крамер.

Одним из примеров инвестиций стало финансирование "Нафтогаза". Экспортно-импортный банк США открыл для компании кредитную линию на 300 млн долларов для приобретения американской строительной техники и услуг для нефтегазовой сферы.

В The New York Times также обратили внимание на значительный потенциал украинской газовой отрасли. По данным издания, Украина обладает одними из крупнейших разведанных запасов природного газа в Европе, стоимость которых оценивается примерно в 300 млрд долларов.

Среди частных инвесторов, уже работающих на украинском рынке, журналист назвал Эрика Шмидта и Венди Шмидт. Они приобрели доли в фондах, владеющих торговыми центрами в Киеве под управлением украинской инвестиционной компании.

По данным Forbes, объем этих вложений составляет от 55 до 70 млн долларов. Кроме того, Эрик Шмидт инвестировал в украинские компании, занимающиеся производством беспилотников.

Особое внимание инвесторы уделяют энергетическому сектору. Европейский банк реконструкции и развития, являющийся крупнейшим институциональным инвестором в Украине, объявил о привлечении более 570 млн долларов новых инвестиций.

Что предшествовало

Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google, в 2023 году создал стартап White Stork, специализирующийся на разработке беспилотников с использованием искусственного интеллекта. Проект направлен на создание недорогих дронов для Украины, в частности систем, которые могут использоваться для борьбы с российскими БПЛА типа Shahed.

Согласно открытым данным, главной задачей компании является разработка серийного беспилотника, способного работать автономно или полуавтономно, обнаруживать , отслеживать и перехватывать цели с помощью технологий искусственного интеллекта. Такие дроны должны оставаться эффективными даже в условиях нарушения связи из-за подавления сигнала GPS.

Ориентировочная стоимость одного дрона с искусственным интеллектом, по оценкам Шмидта, может составить около 400 долларов. Низкая себестоимость производства должна сделать такие системы более доступными для масштабного использования и стать альтернативой дорогостоящему вооружению.

Ранее проект работал под другими названиями, в частности Swift Beat Holdings, после чего получил название White Stork Group LLC. Над разработкой также работает Себастьян Трун — соучредитель исследовательской лаборатории Google X.

Шмидт неоднократно заявлял освоём интересе к развитию военных технологий и искусственного интеллекта. В 2022 году он посетил Украину и встречался с представителями власти и военными, чтобы оценить потребности государства в сфере новейших технологий.

Кроме того, в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Данию был подписан меморандум между Министерством обороны Украины и американской компанией Swift Beat LLC, генеральным директором которой является Шмидт, о сотрудничестве в производстве беспилотников, в частности дронов-перехватчиков.

По словам Зеленского, соглашение должно позволить нарастить производство таких систем для борьбы с большим количеством российских дронов. Он отметил, что речь идет о возможности производства "сотен тысяч дронов" в 2025 году с последующим увеличением объемов производства.

Как сообщал OBOZ.UA, компания ДТЭК инвестировала в экономику Украины 2 ,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения и продолжает реализовывать проекты нового поколения, несмотря на постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

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