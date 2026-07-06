"Перешло все границы": УЕФА выступил с жестким заявлением из-за вмешательства Трампа в проведение ЧМ-2026

Европейский футбольный союз (УЕФА) назвал абсолютно неправильным решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026. Нападающий "Монако" сможет принять участие в игре с Бельгией, несмотря на удаление, которое он получил в поединке первого раунда плей-офф турнира, что вызвало недоумение в УЕФА.

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Об этом говорится на официальном сайте союза. В организации подчеркнули, что автоматическая дисквалификация заложена в регламенте чемпионата мира и она не требует дополнительного утверждения со стороны дисциплинарных органов. Кроме того, решение ФИФА подрывает саму суть соревнования.

"Это решение перешло все границы. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свои дисквалификации. Когда не обеспечиваются соблюдения правил, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям", – подчеркнули в УЕФА.

Отметим, что по данным журналистов, отмена дисквалификации Балогуна была утверждена после лично звонка президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. Матч Бельгия – США на ЧМ-2026 состоится в ночь на 7 июля.

Как сообщал OBOZ.UA самый трогательный момент ЧМ-2026 по футболу попал на видео, собрав сотни тысяч просмотров в сети.

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