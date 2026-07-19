Президент Еврокомиссии Урсула Ляен отказалась приезжать на финал ЧМ-2026. Названа причина

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не посетит финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между Испанией и Аргентиной. В Еврокомиссии сообщили, что решение связано с рабочим графиком и запланированными официальными мероприятиями.

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Как заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, фон дер Ляйен получила приглашение на финал мирового первенства, "однако не сможет отправиться в США из-за служебной занятости".

Уже 20 июля глава Еврокомиссии должна провести в Брюсселе встречу с бывшим президентом Европейского центрального банка Марио Драги. Переговоры будут посвящены вопросам конкурентоспособности европейской экономики.

Финальный матч ЧМ-2026 состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. В решающей встрече турнира сыграют сборные Испании и Аргентины.

Ожидается, что на трибунах будут присутствовать президент США Дональд Трамп, премьер-министр Испании Педро Санчес, король Испании Фелипе VI, а также представители руководства Мексики и Канады.

Фон дер Ляйен стала не единственным политическим лидером, который пропустит финал. Президент Аргентины Хавьер Милей ранее также отказался от поездки на матч. По данным источников, аргентинский лидер предпочтет посмотреть игру дома из-за личных футбольных суеверий.

Во время полуфинальной стадии турнира фон дер Ляйен публично поддерживала европейские сборные в социальных сетях и отмечала, что в финале гарантированно сыграет одна из команд Европы.

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