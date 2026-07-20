НБУ хочет по-новому следить за банковскими картами украинцев: на что будут обращать особое внимание

В Украине предлагают по-новому отслеживать платежные операции. В частности, планируется усилить их мониторинг: внимание будет уделяться большому количеству карт без очевидной необходимости, смене устройств, массовым переводам многим получателям и скорости перечисления полученных средств.

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Это должно помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, который уже вынес на общественное обсуждение проект соответствующего постановления – оно продлится до 31 июля. В финрегуляторе настаивают, что принятие такого документа:

создаст единые подходы к мониторингу транзакций и управлению рисками для банков , платежных учреждений и организаций электронных денег;

, платежных учреждений и организаций электронных денег; позволит быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи мискодинга.

После принятия и вступления в силу постановления участники рынка должны будут в течение 90 календарных дней адаптировать свои внутренние процедуры к новым правилам.

Риск-ориентированный подход и три уровня проверки

НБУ предлагает ввести градацию платежных операций в зависимости от их уровня риска:

низкий риск: платежи проходят полностью автоматически;

платежи проходят полностью автоматически; средний риск: банк может временно приостановить операцию для дополнительного подтверждения со стороны клиента (например, посредством дополнительной аутентификации);

банк может временно приостановить операцию для дополнительного подтверждения со стороны клиента (например, посредством дополнительной аутентификации); высокий риск: транзакция приостанавливается до завершения полноценной проверки или предоставления документов.

Особое внимание регулятор уделяет борьбе с мискодингом (использованию неправильных MCC-кодов для сокрытия реальной деятельности продавцов), ежедневной сверке данных по уникальным идентификаторам и выявлению несанкционированных платежей.

Что может вызвать вопросы у банка

Проект регулятора содержит перечень из 16 сигналов, при наличии которых учреждение должно начать дополнительную проверку. Среди них:

Манипуляции со счетами/картами

Наличие большого количества карт без очевидной необходимости, смена устройств, IP-адресов или контактных данных, а также использование одинаковых цифровых параметров разными пользователями.

Аномальная частота и география

Более 10 пополнений счета менее чем за час; быстрое перечисление полученных средств дальше с минимальным остатком; географически невозможные операции из разных регионов за короткий промежуток времени.

Подозрительные транзакции

Систематические переводы на карты физических лиц с признаками теневого бизнеса; массовые переводы многим получателям (или наоборот); получение выигрышей в азартных играх без предварительного пополнения счета; регулярные крупные операции с кредитами.

Внедрение искусственного интеллекта

Впервые на уровне нормативного документа НБУ прямо предусматривает использование искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения для анализа платежного поведения клиентов. Финансовые учреждения смогут использовать ИИ-модели для выявления аномалий, но будут обязаны регулярно контролировать качество их работы, обновлять данные и проводить тестирование.

Важно помнить: новые процедуры контроля операционных рисков не заменяют обязательный финансовый мониторинг в сфере противодействия отмыванию средств, а дополняют его. Эффективность систем мониторинга ежегодно будет оцениваться внутренним аудитом банков, а в случае сомнений учреждения будут иметь право требовать подтверждающие документы или проводить дополнительную проверку клиента.

Также OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на объявление о введении новой купюры номиналом 2000 гривен, украинцы смогут подержать её в руках и начать расплачиваться ею не скоро. По прогнозам, её введут в обращение не раньше 4 сентября 2026 года.

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