"Полный позор ФИФА": Трамп спровоцировал грандиозный скандал перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) угодила грандиозный скандал вокруг матча 1/8 финала первенства планеты-2026 между сборными США и Бельгии. В организации отменили дисквалификацию форварда американцев Фоларина Балогуна за удаление в поединке первого раунда плей-офф против Боснии и Герцеговины.

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Согласно регламенту, лучший бомбардир хозяев турнира должен был автоматически пропускать игру, однако теперь сможет принять в ней участие. Как утверждает New York Times, решение отменить санкции в отношении Балогуна было принято после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Более того, глава Белого дому на своей странице в социальной сети Truth Social поблагодарил ФИФА за этот шаг. "Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и отменили великую несправедливость!" – прокомментировал американский президент.

Это вызвало настоящий шок у чиновников Европейского футбольного союза (УЕФА). Один из вице-президентов организации в комментарии изданию Politico назва ситуацию "полным позором". Ожидается, что УЕФА выступит в поддержку бельгийцев.

Интересно, что в самой ФИФА сослались на 27 пункт дисциплинарного кодекса ЧМ-2026, который позволяет заменять фактическую дисквалификацию на условную с испытательным сроком. При этом в федерации не назвали причин, по которым решили пересмотреть санкции в отношении Балогуна.

Отметим, что форвард французского "Монако" является лидером сборной США. На первенстве он уже забил три гола.

Как сообщал OBOZ.UA самый трогательный момент ЧМ-2026 по футболу попал на видео, собрав сотни тысяч просмотров в сети.

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